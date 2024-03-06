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10:13, 6 марта 2024Россия

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом в среду, 6 марта, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Менее часа назад он сообщил, что в Белгородском районе системой ПВО сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа в районе села Ближнее. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, отметил глава области.

Перед этим сообщалось о сигнале ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Губернатор призвал жителей региона укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тех, кто находится на улице, спуститься в укрытие или иное безопасное место.

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      Игорь Дмитров
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