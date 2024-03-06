Глава Гагаузии Гуцул назвала политику евроинтеграции Санду сказкой для молдаван

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул прокомментировала политику евроинтеграции, которую ведет президент Молдавии Майя Санду. По ее словам, это оказалось красивой сказкой, которую правящая партия «продала» избирателям, передает РИА Новости.

Гуцул пояснила, что в реальности вместо уровня жизни как в Европе молдаване получили ряд экономических проблем. В числе последствий политики Санду она назвала высокие темпы инфляции, падение экспорта и рост тарифов на коммунальные услуги.

Кроме того, Гуцул подчеркнула, что политика евроинтеграции проводится без учета национальных интересов и противоречит позиции гагаузов. Глава автономии также добавила, что жители Молдавии извлекли горький урок из сложившейся ситуации. По ее мнению, следствием этого может стать значительно меньшее количество голосов в пользу Санду на грядущих выборах.

Ранее глава Гагаузии заявила, что президенту Молдавии и правящей партии придется считаться с евразийским курсом, выбранным автономией.