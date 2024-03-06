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08:50, 6 марта 2024Бывший СССР

В Киеве согласились ограничить торговлю с ЕС ради решения спора с Польшей

Качка: Киев готов ограничить торговлю с ЕС ради решения спора с Польшей

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Киев готов принять ограничения на торговлю с Евросоюзом (ЕС), чтобы добиться решения острого политического спора с Польшей. С таким развитием событий согласился министр торговли Украины Тарас Качка, передает Financial Times.

«Что касается пшеницы, это не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия», — сказал Качка.

По его словам, «такого рода управляемый подход» в торговле между Киевом и Брюсселем «это то, что нужно всем».

Ранее участники польской блокады сообщили о случаях взяточничества на границе с Украиной. «1000 злотых с одной машины — и едут без очереди. Первый случай зафиксировали вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу», — рассказал один из водителей.

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