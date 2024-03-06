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15:16, 6 марта 2024Бывший СССР

В Кремле раскрыли выгоду Армении от сотрудничества с Россией

Песков назвал сотрудничество Москвы и Еревана выгодным

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Сотрудничество между Ереваном и Москвой существует веками и приносит обеим странами большую пользу. Выгоду Армении от связей с Россией в ходе выступления на марафоне «Знание.Первые» Российского общества «Знание» на Всероссийском фестивале молодежи раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Армения».

«Сотрудничество между Россией и Арменией абсолютно взаимовыгодное. (...) Армения — страна, который очень динамично развивается, у них более 15 процентов роста ВВП за прошлый год. (...) отчасти это происходит из-за очень тесного выгодного сотрудничества с нашей страной и от членства Армении в ЕАЭС, — это однозначно», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что в истории бывают периоды, когда связи между близкими странами ухудшаются, но в Кремле уверены, что отношения Москвы с Ереваном однажды нормализуются.

В ходе выступления Песков также прокомментировал возможный вывод российских пограничников из Армении. По его словам, России неизвестно о подобных решениях Еревана.

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      Глеб Палехов
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