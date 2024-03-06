В Росгвардии рассказали о помогающем в борьбе с дронами ВСУ «Выжигателе»

Росгвардейцы оценили высокую эффективность «Выжигателя» в борьбе с дронами ВСУ

Росгвардейцы оценили высокую эффективность комплекса обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Выжигатель» в борьбе с дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

По их словам, недавно поступивший на вооружение «Выжигатель» уже помог посадить несколько БПЛА. В Росгвардии отметили, что для применения комплекса личный состав проходит специальное обучение на сборах. Там операторы отрабатывают навыки обнаружения БПЛА, а также учатся определять его тип и направление движения.

Военный с позывным «Доцент» отметил, что «Выжигатель» очень мобилен и помогает перехватить сигнал, по которому противник управляет беспилотником, и принудительно посадить его. Враг полностью теряет контроль над беспилотником и никак не может помешать российским военнослужащим.

Ранее Росгвардия рассказала, как впервые применила в Донецкой народной республике (ДНР) этот комплекс.