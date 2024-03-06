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14:50, 6 марта 2024Экономика

В России спрогнозировали резкий рост продаж новых машин

«Известия»: авторынок РФ может превысить отметку в 120 тысяч новых машин в марте

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В марте 2024 года российский авторынок может превысить отметку в 120 тысяч новых машин и подобраться к уровню в 130 тысяч единиц. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз аналитиков «Открытие Авто».

Для сравнения, в марте 2023 года в стране было реализовано 68,6 тысячи новых машин. Если прогноз экспертов сбудется, годовое увеличение может оказаться почти двукратным (прирост в 1,9 раза при оптимистичном сценарии). На подобную динамику окажет влияние ряд факторов, включая высокий уровень складских запасов, считают аналитики.

Согласно данным AEB (Association of European Businesses), по итогам февраля 2024 года в России поставили на учет в общей сложности 103,3 тысячи новых машин. В месячном выражении показатель вырос на 24 процента, а в годовом — на 84 процента. При благоприятном развитии событий тенденция роста российского авторынка может сохраниться и в марте, резюмировали в «Открытие Авто».

Ранее в Минпромторге сообщили о резком росте продаж новых автомобилей в России в начале 2024 года. По итогам первых двух месяцев в стране реализовали в общей сложности 221 261 машину возрастом до трех лет. В сравнении с тем же периодом 2023 года показатель увеличился на 64 процента. Самые стремительные темпы прироста аналитики зафиксировали в сегменте легковых автомобилей (плюс 73 процента, до 183 322 единиц).

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      Анатолий Акулов
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