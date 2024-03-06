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04:47, 6 марта 2024Мир

В США назвали условие для переговоров с Россией

Макгрегор: США должны обновить правительство для переговоров с Россией

Фото: Cristina Glebova / Unsplash

Переговоры США и России возможны только после смены американского правительства, считает экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Такое условие он назвал в интервью журналисту Стивену Гарднеру, доступном на YouTube.

По словам Макгрегора, сейчас Москва не доверяет Вашингтону, поэтому мир невозможен. «Нужно сперва провести генеральную уборку в Вашингтоне — нужно все это болото вычистить», — отметил он. Экс-советник подчеркнул, что странам следовало договориться еще два года назад, до начала спецоперации на Украине.

Он также добавил, что Россия давно предупреждает о неприемлемости некоторых шагов. «Никакой нужды вступать в НАТО у Украины не было», — заявил Макгрегор.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис призвал Запад восстановить отношения с Россией, чтобы избежать глобальных катастроф.

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      Марина Совина
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