Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:43, 6 марта 2024Мир

В США назвали слишком сильным натиск российских войск на Украине

Экс-подполковник ВС США Дэвис: натиск российских войск на ВСУ слишком велик

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На данный момент российскими войсками оказывается сильный натиск на Вооруженные силы Украины (ВСУ), что позволяет Вооруженным силам (ВС) России наращивать скорость продвижения. Об этом сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своем YouTube-канале.

«Натиск со стороны российских войск слишком велик. (...) Успехи сейчас достигаются все быстрее и быстрее», — отметил Дэвис, назвав продвижение ВС России «большим рывком».

По данным Дэвиса, ВСУ не в состоянии восполнять людские потери с помощью мобилизации и не могут осуществлять переброску войск из-за нехватки резервов.

Подполковник добавил, что украинские войска не в состоянии оказывать сопротивление российской авиации, которую ВС России начали часто задействовать в ходе боевых операций.

5 марта бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предположил, что в скором времени у ВСУ не будет возможности отбивать российские атаки из-за острой нехватки живой силы.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Кортеж Зеленского мог попасть под удар в Одессе. Он приезжал туда на встречу с премьером Греции. Что об этом известно?

      Украинский шпион получил в России десять лет колонии

      Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция

      Глава МАГАТЭ подвел итоги встречи с Путиным

      В Швеции назвали новую дату вступления в НАТО

      Россиянин удушил жену во время конфликта и был приговорен к семи годам колонии

      Придавленного воротами российского ребенка спасли на популярном курорте Азии

      Россиянка заметила одну пометку работодателя в трудовой книжке и подала в суд

      В российском городе вандалы исправили Сталину фамилию

      Зеленский появился на публике после взрыва в Одессе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше