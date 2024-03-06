В США назвали слишком сильным натиск российских войск на Украине

Экс-подполковник ВС США Дэвис: натиск российских войск на ВСУ слишком велик

На данный момент российскими войсками оказывается сильный натиск на Вооруженные силы Украины (ВСУ), что позволяет Вооруженным силам (ВС) России наращивать скорость продвижения. Об этом сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своем YouTube-канале.

«Натиск со стороны российских войск слишком велик. (...) Успехи сейчас достигаются все быстрее и быстрее», — отметил Дэвис, назвав продвижение ВС России «большим рывком».

По данным Дэвиса, ВСУ не в состоянии восполнять людские потери с помощью мобилизации и не могут осуществлять переброску войск из-за нехватки резервов.

Подполковник добавил, что украинские войска не в состоянии оказывать сопротивление российской авиации, которую ВС России начали часто задействовать в ходе боевых операций.

5 марта бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предположил, что в скором времени у ВСУ не будет возможности отбивать российские атаки из-за острой нехватки живой силы.