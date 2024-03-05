Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:43, 5 марта 2024Мир

В США заявили о нехватке живой силы у Киева для сдерживания российских атак

Экс-разведчик Риттер: ВСУ не смогут отбить атаки России из-за нехватки солдат

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут отбить возможные атаки со стороны России из-за острой нехватки живой силы. Об этом сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в прямом эфире на YouTube-канале Judging Freedom.

«Украинские солдаты роют окопы, устанавливают колючую проволоку, но у них нет людей для [оборонительных] операций», — заявил бывший американский военный, также напомнив о том, что президент Украины Владимир Зеленский признал наличие в ВСУ дефицита людских ресурсов.

Экс-разведчик добавил, что помощь Киеву со стороны стран Запада не повлияет на способность ВСУ организовать сдерживание российского наступления, так как не «имеет значения, сколько боеприпасов и денег они получат, у них нет людей».

4 марта в результате проведенного аудита в украинской армии недосчитались 700 тысяч мобилизованных. Власти страны не смогли объяснить пропажу военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      В России появились два новых военных округа из-за расширения НАТО. Что это изменит?

      Россияне сообщили о сбое у приложения «Тинькофф»

      Литва проведет крупнейшие военные учения с резервистами

      Первый MacBook на процессоре Apple признали устаревшим

      Россиянина арестовали за предложения интима школьницам и их развращение

      Россияне назвали важный фактор при выборе съемного жилья

      Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели

      Фильм Серебренникова покажут на Каннском фестивале

      Установлен состав использованной для подрыва моста под Самарой взрывчатки

      Ким Кардашьян снимется в триллере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше