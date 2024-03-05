В США заявили о нехватке живой силы у Киева для сдерживания российских атак

Экс-разведчик Риттер: ВСУ не смогут отбить атаки России из-за нехватки солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут отбить возможные атаки со стороны России из-за острой нехватки живой силы. Об этом сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в прямом эфире на YouTube-канале Judging Freedom.

«Украинские солдаты роют окопы, устанавливают колючую проволоку, но у них нет людей для [оборонительных] операций», — заявил бывший американский военный, также напомнив о том, что президент Украины Владимир Зеленский признал наличие в ВСУ дефицита людских ресурсов.

Экс-разведчик добавил, что помощь Киеву со стороны стран Запада не повлияет на способность ВСУ организовать сдерживание российского наступления, так как не «имеет значения, сколько боеприпасов и денег они получат, у них нет людей».

4 марта в результате проведенного аудита в украинской армии недосчитались 700 тысяч мобилизованных. Власти страны не смогли объяснить пропажу военнослужащих.