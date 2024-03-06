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12:15, 6 марта 2024Интернет и СМИ

Врач развеяла популярный миф об изжоге

Врач-диетолог Фесенко заявила, что изжога не является безопасным симптомом

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Изжога, вопреки популярному представлению о ней, не является безопасным симптомом. Миф об этом состоянии в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеяла врач-терапевт и диетолог Эльвира Фесенко. Видео доступно на платформе «Смотрим».

«Это не безопасный симптом. Изжога часто является проявлением такого заболевания как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь», — сказала Фесенко. По словам доктора, эта болезнь может лечиться как медикаментами, так и хирургическим путем.

Специалист также заявила, что, если изжога возникает часто, нужно обязательно обратиться к врачу. В случае эпизодического проявления изжоги можно принимать безопасные лекарства, которые действуют оперативно. «Важно понимать, что часто возникающая изжога может привести даже к раку пищевода», — предупредила Фесенко.

Ранее врач Александр Мясников и хирург Сергей Ерин заявили, что изжога, которая длится годами, может привести к тяжелым осложнениям. По их словам, она может быть признаком предракового состояния.

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      Маргарита Щигарева
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