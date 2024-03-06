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11:57, 6 марта 2024Бывший СССР

Захарова поздравила Эстонию с построением диктатуры

Захарова Эстония пыталась построить демократию, а построила диктатуру

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Власти Эстонии пытались построить демократию, но получилась диктатура и полицейское государство. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает Telegram-канал «Смотри».

«Поздравляю Эстонию — строили демократию, построили диктатуру, причем худшего образца», — сказала Захарова.

Она добавила, Таллин не добился никаких экономических результатов, промышленных достижений, успехов в культуре и науке. Вместо этого, по ее словам, власти построили полицейское государство.

Ранее премьер-министр прибалтийской республики Кая Каллас заявила, что если россиян и белорусов можно лишить избирательных прав, изменив конституцию Эстонии, — этим нужно заняться как можно скорее.

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      Алевтина Запольская
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