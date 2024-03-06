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12:38, 6 марта 2024Россия

Жители Харьковской области смогут проголосовать на выборах президента России

Жители Харьковской области смогут проголосовать в ходе выборов президента России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В ходе предстоящих выборов президента России жители Харьковской области смогут проголосовать на освобожденных территориях. Об этом в среду, 6 марта, написал в своем Telegram-канале глава администрации региона Виталий Ганчев.

«Для нас важно, чтобы наши харьковчане, которые проживают не только на территории России, но и на освобожденных территориях Харьковской области, также смогли реализовать свое право и отдать голос за своего кандидата», — заявил он, отметив, что повлиять на исход выборов «может каждый житель Харьковской области».

По словам Ганчева, на встрече с главой Избирательной комиссии Белгородской области Игорем Лазаревым они обсудили вопрос организации голосования жителей Харьковской области, уже ставших гражданами России.

«Нами будут предприняты все усилия для того, чтобы наши граждане смогли принять участие в выборах», — пообещал он.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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