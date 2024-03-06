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12:16, 6 марта 2024Ценности

Звезда «Человека-паука» снялась в трусах для обложки журнала

Фото: Manuele Mangiarotti / Globallookpress.com

Американская актриса Кирстен Данст снялась в необычном образе для обложки журнала Marie Claire. Соответствующие снимки появились на сайте модного издания.

Так, на одном фото 41-летняя звезда «Человека-паука» запечатлена в черной рубашке поло, трусах с низкой посадкой бренда Miu Miu и белых остроносых туфлях. На других кадрах она предстала в облегающем платье длины мини.

Фото: Jonny Marlow / Marie Claire

Кроме того, знаменитость позировала в коричневом оверсайз-жакете на голое тело и белом костюме, состоящем из брюк и расстегнутой рубашки. Также Данст продемонстрировала стройную фигуру в красном платье с высоким разрезом на бедре.

Ранее сообщалось, что американская актриса Сидни Суини появилась на модном показе бренда Miu Miu в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Тогда 26-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» предстала перед публикой в черном укороченном топе и трусах с серебристыми пайетками, надетых поверх капроновых колготок.

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      Карина Черных
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