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01:01, 6 марта 2024Ценности

Звезда «Эйфории» появилась на публике в трусах

Фото: Marc Piasecki / WireImage / Getty Images

Американская актриса Сидни Суини появилась на модном показе бренда Miu Miu в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

26-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» предстала перед публикой в черном укороченном топе и трусах с серебристыми пайетками, надетых поверх капроновых колготок. Кроме того, девушка примерила черный пиджак с белыми рукавами и туфли. Также она взяла с собой солнцезащитные очки и небольшую кожаную сумку.

Визажисты сделали в макияже акцент на естественной красоте знаменитости, нанеся на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и выпрямили их.

В январе американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра поделилась снимками в откровенном образе. Тогда 27-летняя коллега Сидни Суини по сериалу «Эйфория» снялась в белом топе с глубоким декольте и черном костюме, который состоял из расклешенных брюк и кофты.

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      Мария Винар
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