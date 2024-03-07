«АвтоВАЗ» назвал дату начала продаж Lada Vesta с автоматической коробкой

«АвтоВАЗ»: продажи Lada Vesta с автоматической коробкой начнутся 11 марта

Продажи автомобилей Lada Vesta с автоматической коробкой переключения передач стартуют 11 марта. Дату начала продаж назвали РИА Новости представители завода.

В настоящее время новые Vesta уже отгружают дилерам. Автомобили оснащены обновленным двигателем 1.8 EVO и автоматической трансмиссией (CVT). Рекомендованная розничная цена седана в комплектации Comfort будет начинаться от 1 588 900 рублей. По словам главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, это самый доступный автомобиль с коробкой-автомат.

Производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач возобновилось в конце февраля. Мотор 1,8 EVO разработали специально для этой модификации. Для производства двигателя на предприятии запустили отдельную линию с автоматическим контролем качества.

Ранее представители автоконцерна пообещали начать производство Lada Vesta с отечественными усилителями руля уже в первом полугодии 2024 года. Модель получит облегченные электроусилители производства компании «Итэлма». Серийные поставки комплектующих на завод «АвтоВАЗа» стартуют уже в марте. Одним из преимуществ российской детали станет облегченная масса — 8,8 килограмма против 10,5-11 у других производителей.