Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
12:32, 7 марта 2024Экономика

«АвтоВАЗ» назвал дату начала продаж Lada Vesta с автоматической коробкой

«АвтоВАЗ»: продажи Lada Vesta с автоматической коробкой начнутся 11 марта

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Продажи автомобилей Lada Vesta с автоматической коробкой переключения передач стартуют 11 марта. Дату начала продаж назвали РИА Новости представители завода.

В настоящее время новые Vesta уже отгружают дилерам. Автомобили оснащены обновленным двигателем 1.8 EVO и автоматической трансмиссией (CVT). Рекомендованная розничная цена седана в комплектации Comfort будет начинаться от 1 588 900 рублей. По словам главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, это самый доступный автомобиль с коробкой-автомат.

Производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач возобновилось в конце февраля. Мотор 1,8 EVO разработали специально для этой модификации. Для производства двигателя на предприятии запустили отдельную линию с автоматическим контролем качества.

Ранее представители автоконцерна пообещали начать производство Lada Vesta с отечественными усилителями руля уже в первом полугодии 2024 года. Модель получит облегченные электроусилители производства компании «Итэлма». Серийные поставки комплектующих на завод «АвтоВАЗа» стартуют уже в марте. Одним из преимуществ российской детали станет облегченная масса — 8,8 килограмма против 10,5-11 у других производителей.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили 33 тонны фантомного молока. Его нашли в школах и детских садах

      В Госдуме раскрыли детали повышения пенсий с 1 апреля

      Кириенко рассказал о попытках провокаций на Всемирном фестивале молодежи

      Стали известны подробности о ликвидированном ФСБ террористе

      Путин рассказал о попытках отговорить его лететь на Ту-160М

      Медведев высказался о допуске российских теннисистов на Олимпиаду-2024

      «Восьмое чудо света» оказалось под угрозой из-за глобальной проблемы

      Колумбийка накачивала туристов наркотиками ради ограбления и попалась Интерполу

      В ЕС предложили ввести новые санкции против России из-за Навального

      Путин назвал самые важные для него события в 2023 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше