Большинство россиян провели зиму в одной стране Азии

МТС Travel: большинство россиян провели зиму на курортах Таиланда

Большинство российских путешественников провели часть зимнего сезона в одной стране Азии — Таиланде. Об этом сообщается в исследовании МТС Travel, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Так, на курорты тайского государства зимой 2023-2024 пришлось 19 процентов всех поездок — это на 28 процентов больше, чем годом ранее. На втором месте оказались ОАЭ, куда россияне совершили 16 процентов от всех визитов в дальнее зарубежье. Тройку лидеров замкнула Турция с долей в 12 процентов.

В топ-5 также вошли Египет (9 процентов) и Китай (6 процентов). «Китай в этом зимнем сезоне продемонстрировал самый существенный рост турпотока среди всех стран дальнего зарубежья — россияне ездили в Поднебесную в шесть раз чаще, чем в прошлом сезоне», — говорится в исследовании.

Ранее французская туристка побывала на пляже китайского острова Хайнань и удивилась одной особенности — обилию камер видеонаблюдения. На опубликованных в сети кадрах француженка Луиза сидит на песке на фоне фонарных столбов, на каждом из которых висит камера.