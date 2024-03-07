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06:00, 8 марта 2024Мир

В Польше пожаловались в Еврокомиссию на нечестную газовую политику Германии

Евродепутат Фотыга пожаловалась на безответственную газовую политику Германии

Фото: Christian Charisius / Reuters

Член Европарламента (ЕП) от Польши Анна Фотыга пожаловалась на нечестную политику Германии в сфере энергетики. В своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру», евродепутат заявила, что в свете антироссийских санкций ФРГ проводит «безответственную» газовую политику.

В своем обращении к ЕК Фотыга подчеркнула, что одним из последствий конфликта на Украине стала перспектива масштабного энергетического кризиса в ЕС. Она также напомнила, что, когда Россия сократила поставки газа по «Северному потоку» в 2022 году, правительство Германии начало «в панике» закупать газ по завышенным ценам.

«Большая часть сырья поставлялась Российской Федерацией, которая еще больше выиграла от этой ситуации. Тем временем объявленный долгосрочный кризис на газовом рынке так и не материализовался. Германия, очевидно, понесла большие убытки от хранения избыточных запасов газа, закупленного по рекордно высоким ценам. Чтобы компенсировать это, Берлин в настоящее время перекладывает расходы на соседние страны, которые импортируют часть или большую часть своего газа через Германию», — объяснила автор обращения.

Неоправданная надбавка за транзит газа, введенная Берлином, означает, что потребители, особенно в Центральной и Восточной Европе, несут дополнительные расходы, чтобы стать независимыми от импорта российского газа

Анна Фотыгачлен Европарламента от Польши

В связи с этим она обратилась к Еврокомиссии с просьбой отреагировать на действия Берлина. «Какие действия предпримет Еврокомиссия для противодействия сбоям на европейском газовом рынке, вызванным безответственной политикой правительства Германии? Соответствует ли увеличение платы за транзит, вызванное издержками ошибочной закупочной политики и зависимостью от поставок из России, европейским нормам?» — поинтересовалась Фотыга.

Ранее в России высказались о шансах на возобновление работы «Северного потока». Член комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что запуск Россией сохранившейся в рабочем состоянии после взрыва нитки «Северного потока» зависит лишь от желания Германии.

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«Запустить ее совершенно возможно. Она готова, она законсервирована, газ у нас есть, и вся нитка принадлежит консорциуму, который действующий и рабочий. Что касается Германии, почему она не запускает газ, который дешевле от 30 до 50 процентов в сравнении со сжиженным природным газом (СПГ) из Америки, который они сейчас покупают, нужно задать вопрос немецкому правительству и в первую очередь канцлеру Олафу Шольцу», — сказал парламентарий.

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      Кирилл Садовский
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