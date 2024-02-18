В России высказались о шансах возобновления работы «Северного потока»

Депутат Ананских: запуск нитки «Северного потока» зависит от желания Германии

Запуск Россией сохранившейся в рабочем состоянии после взрыва нитки «Северного потока» зависит лишь от желания Германии, считает член комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат высказался о шансах возобновить работу трубопровода.

«Запустить ее совершенно возможно. Она готова, она законсервирована, газ у нас есть, и вся нитка принадлежит консорциуму, который действующий и рабочий. Что касается Германии, почему она не запускает газ, который дешевле от 30 до 50 процентов в сравнении со сжиженным природным газом (СПГ) из Америки, который они сейчас покупают, нужно задать вопрос немецкому правительству и в первую очередь канцлеру Олафу Шольцу», — сказал парламентарий.

По его мнению, Германия готова переплачивать, поскольку покупать энергоресурсы у Москвы для Берлина неприемлемо из-за украинского конфликта. Он считает, что восстановление работы газопровода возможно в случае смены власти в Германии.

«Надежда на то, что Шольц спросит свой народ или Шольца уберут. Главное, чтобы человек, который придет на смену Шольцу, был адекватным жителем Германии, который думает о своих гражданах», — добавил он.

Как заявил президент России Владимир Путин, чтобы запустить сохранившуюся нитку «Северного потока», потребуется всего неделя. По его словам, этот процесс останавливает Германия, поскольку правительство страны не хочет возобновлять работу трубопровода.

