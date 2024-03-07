Известный актер назвал преимущество Москвы перед Парижем

Актер Александр Метелкин заявил, что Москва удобнее Парижа и Берлина

Москва — более удобный город для жизни, чем Париж и Берлин. Преимущество российской столицы перед другими мегаполисами назвал известный актер Александр Метелкин в интервью изданию «Москвич Mag».

Метелкина попросили сравнить Москву с Нью-Йорком, Лондоном, Беолином и Парижем. Артист признался, что посещал только два из перечисленных городов, однако столица России понравилась ему больше всего.

«Из перечисленных городов я был в Берлине и Париже. Безусловно, ни один из этих городов и рядом не стоял с Москвой! Париж, может быть, своей архитектурной составляющей выигрывает, но ничего удобнее, чем город Москва, я в жизни не встречал», — заявил Метелкина.

Актер также сравнил жителей Москвы с людьми из других городов. Он отметил, что в столице действует другой ритм жизни, из-за которого москвичи всегда спешат.

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