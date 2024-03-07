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09:54, 7 марта 2024Мир

Ким Чен Ын лично провел военные учения против США и Южной Кореи

Bloomberg: лидер КНДР Ким Чен Ын лично провел учения против США и Южной Кореи

Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал на военных учениях в связи с недавними действиями США и Южной Кореи. Об этом сообщает Bloomberg.

Он лично наблюдал за процессом тренировок армии, которые провели в связи с тем, что США и Южная Корея на этой неделе начали одни из крупнейших ежегодных совместных военных учений. Министерство обороны КНДР предупредило, что обе страны заплатят большую цену за «угрожающие существованию» правительства в Пхеньяне маневры.

Ким Чен Ын призвал армию «вступить в новый период расцвета активизации военных приготовлений в соответствии с требованиями сложившейся ситуации», цитирует его издание. Сообщается, что тренировки северокорейской армии включали штурм пограничных постов, подобных тем, что находятся на границе с южными соседями.

28 февраля сообщалось о планах США и Южной Кореи провести совместные учения в связи с предполагаемой ядерной угрозой со стороны Северной Кореи. Тренировки под названием «Щит свободы» начались 4 марта.

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      Лина Пивоварова
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