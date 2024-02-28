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09:27, 28 февраля 2024Мир

США и Южная Корея проведут крупные учения из-за ядерной угрозы КНДР

Independent: США и Южная Корея проведут крупные учения в ответ на угрозы КНДР

Фото: Lee Jin-man / AP

Войска Южной Кореи и США на следующей неделе проведут крупные ежегодные военные учения в ответ на растущую ядерную угрозу со стороны КНДР. Об этом со ссылкой на военные штабы двух стран сообщает Independent.

Учения, получившие название «Щит свободы», пройдут с 4 по 14 марта. В них войдут командно-штабные учения с компьютерным моделированием, а также 48 различных полевых учений, включающих в себя десантно-штурмовую подготовку, боевую стрельбу и бомбардировку.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи полковник Ли Сун-Джун заявил, что учения призваны укрепить совместный с США потенциал по предотвращению использования Северной Кореей своего ядерного оружия. «Наши военные готовы немедленно, решительно и до конца наказать Северную Корею в случае ее провокации, и мы еще больше укрепим нашу твердую готовность посредством предстоящих учений», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Северная Корея пятый раз за февраль провела запуск крылатых ракет у восточного побережья. Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятно, использует ракетные испытания для демонстрации военной мощи страны.

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      Дарья Балацкая
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