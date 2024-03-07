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10:06, 7 марта 2024Силовые структуры

Криминолог рассказал о сочувствии осужденных мусульман к отверженным в колониях

Криминолог Сергеев: в колониях с преобладанием мусульман больше порядка

Фото: Павел Лисицын / Коммерсантъ

Осужденные мусульмане сломали существовавшие в российских колониях воровские устои, например, они с сочувствием относятся к касте отверженных. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» криминолог, доцент Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев.

По его словам, согласно традициям, среди заключенных есть несколько каст: это «блатные» (от воров до авторитетных преступников при делах), «мужики» (средняя масса работяг, которые слушаются и администрацию, и блатных) и «отверженные». В последнюю попадают за половые преступления, обман о своем статусе и по многим другим причинам.

Старые тюремные традиции не запрещали общаться с «отверженными» — поддерживать с ними неплохие отношения могли даже статусные воры. Но были строгие правила: такие заключенные-изгои жили отдельно, спали отдельно и ели отдельно из особой меченой посуды. Заключенные-мусульмане к таким отверженным относились с сочувствием: их приглашали за общий стол под эгидой того, что все люди — дети Аллаха и никто не смеет унижать их. Постепенно изгои проникались идеями мусульман, получали защиту и, как правило, принимали ислам. На этом фоне случались конфликты между мусульманами и блатными, и первые побеждали.

Так называемые зеленые зоны есть в регионах Северного Кавказа, на Урале и в Башкирии. При этом, как отмечают сами надзиратели, в таких колониях всегда больше порядка. Сейчас все зоны в какой-то степени зеленые: даже в знаменитом Владимирском централе из религиозных соображений уже не закупают свинину для заключенных. Свое наказание мусульмане отбывают ровно и смиренно, а конфликты происходят лишь на почве того, что осужденные требуют разрешить им поститься, молиться и не есть свинину. Это в целом беспроблемный контингент.

Полное интервью криминолога Данила Сергеева о преступном мире России читайте тут.

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      Любовь Ширижик
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