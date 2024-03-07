Минобороны заявило о занятии более выгодных рубежей под Авдеевкой

Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на авдеевском направлении

На авдеевском направлении Вооруженные силы (ВС) России заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что группировка войск «Центр» нанесла огневое поражений живой силе механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удары были нанесены в районе Майоровска, Новогородского и Орловки в Донецкой народной республике (ДНР).

Помимо этого, российские военнослужащие отразили атаки украинских штурмовых групп в районах Ленинского, Новгородского и Розовки. Также противник предпринял семь контратак в районах Петровского, Бердычи. Орловки, Тоненького и Первомайского — все они были отражены. На авдеевском направлении за минувшие сутки Украина потеряла до 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 14 автомобилей. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу, отчитываясь о ситуации в зоне СВО, сообщил о продолжении наступления российских войск после взятия Авдеевки. По его словам, ВС удалось закрепиться на новом рубеже и начать вести наступление в западном направлении.