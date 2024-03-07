Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:38, 7 марта 2024Россия

Минобороны заявило о занятии более выгодных рубежей под Авдеевкой

Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на авдеевском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На авдеевском направлении Вооруженные силы (ВС) России заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что группировка войск «Центр» нанесла огневое поражений живой силе механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удары были нанесены в районе Майоровска, Новогородского и Орловки в Донецкой народной республике (ДНР).

Помимо этого, российские военнослужащие отразили атаки украинских штурмовых групп в районах Ленинского, Новгородского и Розовки. Также противник предпринял семь контратак в районах Петровского, Бердычи. Орловки, Тоненького и Первомайского — все они были отражены. На авдеевском направлении за минувшие сутки Украина потеряла до 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 14 автомобилей. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу, отчитываясь о ситуации в зоне СВО, сообщил о продолжении наступления российских войск после взятия Авдеевки. По его словам, ВС удалось закрепиться на новом рубеже и начать вести наступление в западном направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия уничтожила суперснайпера ВСУ. На Украине утверждают, что он убил десятки российских солдат

      Планировавших нападение на синагогу в Москве членов ИГ ликвидировали

      Российские войска поразили склад топлива и бригадный пункт управления ВСУ

      В Японии запустили производство летающих электромобилей

      На Северном Кавказе силовики предотвратили 16 терактов за год

      Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

      ВСУ второй раз за день обстреляли российский поселок

      Россиянин сбил на дороге десятилетнего школьника и откупился от него конфетами

      Минобороны заявило о занятии более выгодных рубежей под Авдеевкой

      Глава Гагаузии заявила о намерении вернуться в Молдавию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше