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16:42, 7 марта 2024Силовые структуры

Москвич три года насиловал дочь-подростка

В Москве задержали отца, три года насиловавшего несовершеннолетнюю дочь

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Москве 42-летний местный житель три года насиловал несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным ведомства, отец стал приставать к девочке, когда ей исполнилось 14 лет. Минимум раз в неделю он насиловал ее, когда они оставались наедине. Три года потерпевшая скрывала происходящее от матери. Но женщина заметила, что дочь изменилась в поведении: стала замкнутой и плаксивой. Она отвела подростка к психологу. Специалист все выяснил. Тогда мать обратилась в полицию.

Следователи возбудили дело по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Россиянина задержали.

Ранее стало известно, что Краснодарский краевой суд приговорил 54-летнего жителя Ленинградского района к 18 годам колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности своих внучек 2009 и 2015 годов рождения.

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      Екатерина Кашурникова
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