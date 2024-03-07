Москвич три года насиловал дочь-подростка

В Москве задержали отца, три года насиловавшего несовершеннолетнюю дочь

В Москве 42-летний местный житель три года насиловал несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным ведомства, отец стал приставать к девочке, когда ей исполнилось 14 лет. Минимум раз в неделю он насиловал ее, когда они оставались наедине. Три года потерпевшая скрывала происходящее от матери. Но женщина заметила, что дочь изменилась в поведении: стала замкнутой и плаксивой. Она отвела подростка к психологу. Специалист все выяснил. Тогда мать обратилась в полицию.

Следователи возбудили дело по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Россиянина задержали.

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