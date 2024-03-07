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12:07, 7 марта 2024Бывший СССР

На Украине вывели на аварийный ремонт генератор на одной из ГЭС

В Минэнерго Украины рассказали об аварийном выведении генератора на одной из ГЭС

Фото: Bogdan Pigulyak / Shutterstock / Fotodom

На Украине вывели на аварийный ремонт гидрогенератор на одной из гидроэлектростанций (ГЭС). Об этом рассказало министерство энергетики страны в своем Telegram-канале.

«Из-за технических проблем в аварийный ремонт выведен гидрогенератор на одной из ГЭС. В резерве — 7 блоков ТЭС и ТЭЦ, которые будут задействованы для работы в случае необходимости», — уточнили в ведомстве.

Ранее аварийный ремонт также потребовался на трех блоках тепловых электростанций (ТЭС). Два из них уже возобновили работу, еще один был переведен в резерв. При этом дефицита электроэнергии в энергосистеме, по данным Минэнерго Украины, не наблюдается.

6 марта стало известно, что на Украине без света остались 30 населенных пунктов в Хмельницкой области. Причиной этого стал пожар на подстанции. Суммарно электричество пропало в домах у более 14 тысяч человек.

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      Екатерина Грищенко
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