Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:40, 7 марта 2024Культура

Аудиокнига «Внутри убийцы» стала самой популярной у россиян зимой

Аудиокнига «Внутри убийцы» стала самой популярной на «Букмейте» зимой

Кадр: сериал «Внутри убийцы»

После выхода сериала «Внутри убийцы» на «Кинопоиске» одноименная аудиокнига стала самой популярной среди пользователей «Букмейта» зимой. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Помимо детектива Майка Омера, в топ художественной литературы попали две книги из серии антиутопий «Луна 84» Ислама Ханипаева и «Шантарам» Грегори Робертса.

В нон-фикшне лидирующая позиция у книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х».

Топ «Букмейта» был составлен по итогам прошедшей зимы 2023-2024 года. При его составлении учитывались подписчики, которые прослушали более двух минут аудиокниги в «Букмейте» или на «Яндекс Музыке».

«Внутри убийцы» — детективный сериал, который вышел на экраны в конце февраля 2024 года. Эта напряженная история основана на одноименном романе Майка Омера — мировом бестселлере о психологии серийных убийц.

Книга «Внутри убийцы» вышла в 2018 году и стала первой частью трилогии о психологе-профайлере по имени Зои Бентли. Вместе со своим напарником, агентом ФБР Татумом Греем, девушка пытается разыскать опасного маньяка. События романа разворачиваются в американском Чикаго.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник атаковал завод «Северсталь». Он находится почти за тысячу километров от Украины

      В возвращении Крыма России нашли необычную деталь

      Стал известен перечень бесплатных медицинских услуг для россиян

      Россию обвинили в попытке госпереворота в Молдавии

      В Париже решили избавиться от квартиры Карла Лагерфельда

      На Украине демобилизуют срочников

      Глава МОК заявил о вынужденных санкциях в отношении российского спорта

      Женщины восхитились одеждой с карманом для мастурбации

      СБУ задержала четырех граждан Украины за поддержку России

      Российский полицейский пойдет под суд за взятку от мигранта за бездействие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше