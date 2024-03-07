Аудиокнига «Внутри убийцы» стала самой популярной у россиян зимой

Аудиокнига «Внутри убийцы» стала самой популярной на «Букмейте» зимой

После выхода сериала «Внутри убийцы» на «Кинопоиске» одноименная аудиокнига стала самой популярной среди пользователей «Букмейта» зимой. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Помимо детектива Майка Омера, в топ художественной литературы попали две книги из серии антиутопий «Луна 84» Ислама Ханипаева и «Шантарам» Грегори Робертса.

В нон-фикшне лидирующая позиция у книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х».

Топ «Букмейта» был составлен по итогам прошедшей зимы 2023-2024 года. При его составлении учитывались подписчики, которые прослушали более двух минут аудиокниги в «Букмейте» или на «Яндекс Музыке».

«Внутри убийцы» — детективный сериал, который вышел на экраны в конце февраля 2024 года. Эта напряженная история основана на одноименном романе Майка Омера — мировом бестселлере о психологии серийных убийц.

Книга «Внутри убийцы» вышла в 2018 году и стала первой частью трилогии о психологе-профайлере по имени Зои Бентли. Вместе со своим напарником, агентом ФБР Татумом Греем, девушка пытается разыскать опасного маньяка. События романа разворачиваются в американском Чикаго.