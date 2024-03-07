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13:15, 7 марта 2024Экономика

В Госдуме раскрыли детали повышения пенсий с 1 апреля

Депутат Бессараб: с 1 апреля пенсия будет повышена почти 4 миллионам россиян

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Повышение социальной пенсии было запланировано в параметрах бюджета на 2024 год, это плановое мероприятие, на которое выделены средства из Фонда социального страхования, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Детали она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что с 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы с апреля на 7,5 процента. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

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По словам депутата, получателями социальной пенсии по старости, по инвалидности и по потере кормильца являются чуть менее четырех миллионов граждан Российской Федерации. Соответствующую пенсию как по инвалидности, так и по потере кормильца, как правило, получают люди, которые фактически не работали ни одного дня.

Получателями социальной пенсии по старости являются граждане, которые не наработали необходимый трудовой стаж, который на сегодняшний день составляет 15 лет, либо не набрали достаточное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). «На текущий период их необходимо набрать в размере чуть больше 28, а на период окончания переходного периода по пенсионному законодательству на 2028 год потребуется собрать уже 30 ИПК», — поделилась Бессараб.

У кого возраст выхода на пенсию по старости наступил, а баллы или трудовой стаж не набраны, могут рассчитывать только через пять лет на предоставление социальной пенсии по старости. По инвалидности — это, конечно, совершенно другая история, и по потере кормильца — тоже

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Парламентарий добавила, что социальная пенсия значительно ниже, чем страховая пенсия по старости. Так, сегодня разница в среднем составляет уже более 10 тысяч рублей. Однако ни один пенсионер в России не получает доход ниже, чем прожиточный минимум пенсионера в соответствующем субъекте.

«Параметры бюджета предусматривают, что те граждане, кому начислена социальная пенсия и кто не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера в соответствующем регионе, в обязательном порядке получают социальные доплаты либо от региона, либо из федерального бюджета. От региона получают доплаты те, чей прожиточный минимум в регионе выше, чем федеральный прожиточный минимум пенсионера. Это, как правило, такие регионы, как Москва, в которой объективно выше прожиточный минимум пенсионера, чем в среднем по России. А вот в тех регионах, где прожиточный минимум ниже, чем федеральный, доплачивается пенсионерам из федерального бюджета», — пояснила депутат.

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Ранее Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий повышенную фиксированную доплату для прабабушек и прадедушек, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки. Повышенная выплата к страховым пенсиям по старости или по инвалидности положена в том случае, если у правнуков нет трудоспособных родителей и их опекунами выступают прабабушка или прадедушка.

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      Екатерина Смирная
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