Призывавшего к ударам по каналу имени Москвы россиянина отправили на лечение

Суд отправил на лечение мужчину, призывавшего к ударам по каналу имени Москвы

1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге вынес приговор местному жителю Владиславу Табуловичу, призывавшего к ударам по гидротехническим сооружениям на канале имени Москвы и расправам над русскими. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фигуранта признали виновным по статьям о публичных призывах к терроризму и экстремизму. Суд назначил мужчине штраф в размере 200 тысяч рублей и лишил на два года права администрировать сайты и каналы в интернете. Также выяснилось, что у Табуловича есть психическое расстройство, не исключающее вменяемости, потому его направили на принудительное лечение у психиатра в амбулаторных условиях по месту жительства.

Военный суд установил, что 6 июня 2023 года фигурант в группе Telegram под фотографией Дома культуры, который попал в зону затопления после обстрела плотины Каховской ГЭС Вооруженными силами Украины (ВСУ), призвал к ударам по каналу имени Москвы. 13 июня того же года в другом комментарии он призвал к экстремистским действиям в отношении лиц русской национальности. Табулович вину признал.