Пугачева ответила Михайлову на критику по поводу отъезда из России. Как отреагировали звезды шоу-бизнеса?

Пугачева заявила об отказе нормальных людей собираться возвращаться в Россию

Певица Алла Пугачева ответила на критику артиста Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из России. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда посмеялась над словами Михайлова о том, что покинувшие страну знаменитости «еще приползут на коленях».

Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я — безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те Алла Пугачева певица

Кроме того, Пугачева заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. Она посоветовала Михайлову «зарабатывать, пока может».

Михайлов высказался о покинувших Россию артистах

Российский певец Стас Михайлов 5 марта высказался о покинувших Россию знаменитостях. Михайлов заявил, что любая звезда должна быть благодарна своей публике.

Сам артист из себя ничего не представляет. Вообще ничего. Ноль. Показатель — на концерт пришли к нему, купили билет, значит, артист есть Стас Михайлов певец

По словам Михайлова, ругающие свою страну коллеги ведут себя некорректно.

Во-первых, Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут это понимать, их не будет как личности. Во-вторых, простая вещь, они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги Стас Михайлов певец

Поведение Пугачевой объяснили

Шоумен Стас Барецкий заявил, что оскорбительные высказывания Аллы Пугачевой в адрес Стаса Михайлова связаны с тем, что исполнительница попала в секту.

Барецкий подчеркнул, что человек такого масштаба, как исполнительница, не должен опускаться до оскорблений.

«Мне кажется, что она это делает от злости какой-то. Меня удивляет ее какое-то перерождение. Была великой женщиной, а тут такое заявление... все так мелко для нее, для той Аллы Борисовны, которую мы помним. Проблема у Пугачевой, что с ней происходит? Мне кажется, она в секту какую-то попала, как бы смешно это ни звучало» Стас Барецкий шоумен

Кроме того, жена артиста Стаса Михайлова Инна заступилась за супруга после слов певицы Аллы Пугачевой о нем. «Не Стасик, а Станислав... Любим! Надеемся, что разум победит», — написала она в ответ на пост исполнительницы.

Алла Пугачева выпустила новый альбом

1 марта певица выпустила первый за 16 лет альбом под названием «P.S.», куда вошли аудиозаписи с юбилейного концерта исполнительницы, который состоялся в Кремлевском дворце в 2019 году.

Помимо нового альбома, в сети также опубликовали новую песню, которая стала первой работой певицы за прошедшие пять лет. В композиции исполнительница призывает избранника не беспокоиться за нее.

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак послушала новую песню певицы Аллы Пугачевой, вышедшую 3 марта, и прослезилась. Аналогичные эмоции от прослушивания композиции испытала и телеведущая Лера Кудрявцева.

2 ноября 2023-го Пугачева вернулась в Москву. Она приехала без мужа, побывала в своем доме в Подмосковье и записала несколько песен. Спустя несколько дней певица покинула страну.