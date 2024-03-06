Жена Стаса Михайлова ответила на слова Пугачевой о муже

Жена Стаса Михайлова вступилась за мужа после слов Аллы Пугачевой

Жена певца Стаса Михайлова Инна вступилась за мужа после слов певицы Аллы Пугачевой о нем. Этим она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Не Стасик, а Станислав... Любим! Надеемся, что разум победит», — написала она в ответ на пост исполнительницы.

До этого Пугачева ответила на критику Михайлова по поводу ее отъезда из России. Звезда посмеялась над словами певца о том, что покинувшие страну знаменитости «еще приползут на коленях». «Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я — безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те», — сказала она на видео.

Ранее Михайлов заявил, что ругающие свою страну коллеги ведут себя некорректно, намекнув на высказывания Пугачевой. Он отметил, что Россия сделала уехавших звезд популярными, и добавил, что «они на коленях все еще приползут и будут целовать ноги».