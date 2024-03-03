Собчак послушала новую песню Пугачевой и прослезилась

Собчак призналась, что прослезилась, когда слушала новую песню Пугачевой

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак послушала новую песню певицы Аллы Пугачевой, вышедшую 3 марта, и прослезилась. Впечатлениями она поделилась в комментариях к посту Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), опубликовавшего композицию в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Прекрасная песня. Слезы на глазах», — написала Собчак. Аналогичные эмоции от прослушивания композиции испытала и телеведущая Лера Кудрявцева.

Ранее в воскресенье стало известно, что Певица Алла Пугачева впервые за пять лет опубликовала новую песню, в которой призывает избранника не беспокоиться за нее. Знаменитость отмечает, что не жалеет о том, как сложилась ее судьба, и добавляет, что она не готова изменять своим принципам.

Помимо этого, 1 марта после 16-летнего перерыва вышел новый альбом Пугачевой под названием «P.S.».