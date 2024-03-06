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15:54, 6 марта 2024Культура

Оскорбления Пугачевой в адрес Михайлова объяснили попаданием певицы в секту

Шоумен Барецкий: Пугачева оскорбила Михайлова из-за того, что попала в секту

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Шоумен Стас Барецкий заявил, что оскорбительные высказывания певицы Аллы Пугачевой в адрес артиста Стаса Михайлова связаны с тем, что исполнительница попала в секту. Своим мнением он поделился в разговоре с News.ru.

Он объяснил, что человек такого масштаба, как исполнительница, не должен опускаться до оскорблений.

«Мне кажется, что она это делает от злости какой-то. Меня удивляет ее какое-то перерождение. Была великой женщиной, а тут такое заявление... все так мелко для нее, для той Аллы Борисовны, которую мы помним. Проблема у Пугачевой, что с ней происходит? Мне кажется, она в секту какую-то попала, как бы смешно это не звучало», — поделился мнения собеседник издания.

Барецкий выразил мнение, что россияне не смогут простить артистку после ее высказываний, а также сравнил ее с актером Алексеем Паниным (включен Минюстом России в реестр иноагентов), который прославился своим провокационным поведением.

Ранее Пугачева ответила на критику артиста Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из России.

Звезда посмеялась над словами Михайлова о том, что покинувшие страну знаменитости «еще приползут на коленях», а также заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. Она посоветовала певцу «зарабатывать, пока может» и обозвала его.

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      Анастасия Астахова
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