Путин назвал самые важные для него события в 2023 году

Путин заявил события в зоне СВО самыми значимыми для него в 2023 году

Президент России Владимир Путин заявил, что события в зоне проведения специальной военной операции (СВО) были для него самыми значимыми в 2023 году. Слова главы государства приводит ТАСС.

Среди других важных тем ушедшего года глава государства назвал экономику.

7 марта, в канун Международного женского дня, Путин встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. Президент заявил, что женщины достойно несут службу в зоне СВО.

Ранее президент России описал ситуацию в зоне проведения спецоперации. По словам Путина, российские войска прочно владеют инициативой и наступают по ряду оперативных направлений. Глава государства напомнил, что целями спецоперации являются искоренение нацизма и защита жителей новых регионов.