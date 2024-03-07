Путин назвал самых надежных союзников России

Путин назвал сербов самыми надежными союзниками России на протяжении веков

Президент России Владимир Путин во время выступления на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ), отвечая на вопрос участника из Сербии, назвал сербов самыми надежными союзниками РФ. Он напомнил, что этот народ оставался таковым на протяжении многих веков, и Москва это ценит, передает ТАСС.

«Отношения России и Сербии носят особый характер, исторические глубокие корни. Я всегда с особой теплотой говорю об этом», — заявил глава государства. Затем он обратился к мужчине из Сербии, уточнив, что тот наверняка даже лучше разбирается в особом характере отношений между двумя государствами.

Участник фестиваля рассказал президенту, что получил образование в Московской духовной академии, и поблагодарил его за возможность учиться в России. «Вы рукоположенный? Вы батюшка?» — уточнил у него Путин. Мужчина ответил, что он к этому стремится.

Ранее российский лидер во время ВФМ объяснил, чем Россия отличается от других стран. По его словам, все дело в многообразии культур, религий и традиций, которое позволяет гражданам «из столетия в столетие» обмениваться друг с другом не только генетическим, но и культурным кодом.