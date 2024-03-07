Путин сел за штурвал авиатренажера

Президент Путин сел за штурвал авиационного тренажера в Краснодаре

Президент России Владимир Путин вовремя посещения Краснодарского высшего военного авиационного училища сел за штурвал авиатренажера. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед посадкой в кабину он прошел краткий инструктаж и задал несколько коротких уточняющих вопросов. «Прокатимся?», — пошутил Путин, садясь в кабину, где вместе с ним находилась девушка-летчик.

Президенту также показали, как на тренажерах занимаются и отрабатывают полетные задания будущие пилоты.

До этого на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища Путин заявил, что самолета, подобного российскому стратегическому бомбардировщику Ту-160М, нет в мире.