Путин сел за штурвал авиатренажера
Президент Путин сел за штурвал авиационного тренажера в Краснодаре
Президент России Владимир Путин вовремя посещения Краснодарского высшего военного авиационного училища сел за штурвал авиатренажера. Об этом сообщает РИА Новости.
Перед посадкой в кабину он прошел краткий инструктаж и задал несколько коротких уточняющих вопросов. «Прокатимся?», — пошутил Путин, садясь в кабину, где вместе с ним находилась девушка-летчик.
Президенту также показали, как на тренажерах занимаются и отрабатывают полетные задания будущие пилоты.
До этого на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища Путин заявил, что самолета, подобного российскому стратегическому бомбардировщику Ту-160М, нет в мире.