Россиянин открыл стрельбу по дому соседа из-за его свободно гуляющей собаки

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по дому соседа из-за его собаки

В подмосковном Волоколамске мужчина открыл стрельбу по дому соседа из-за того, что тот выпустил свою собаку одну гулять по поселку. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Петрова отметила, что собака проявляла агрессию к людям, поэтому между мужчинами возник конфликт. В результате стрелок взял оружие и сделал несколько выстрелов в сторону дома оппонента. От его действий никто не пострадал.

Об инциденте сообщили в полицию, теперь в этом деле разбираются силовики. Они уже доставили стрелка в отделение, у мужчины изъяли охотничий карабин.

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