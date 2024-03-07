Российского журналиста объявили в розыск

МВД России объявило в розыск журналиста Кушнаря

МВД России объявило в розыск журналиста Александра Кушнаря (признан в России иностранным агентом). Это следует из базы розыска ведомства.

Согласно информации на сайте ведомства, журналист разыскивается по уголовной статье. О какой именно статье идет речь, не уточняется.

Сейчас Кушнарь живет не в России и ведет YouTube-канал, где в том числе выступает против проводимой российской властью политики. Журналист попал в реестр физлиц-иноагентов 23 сентября 2022 года.