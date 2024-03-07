Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:59, 7 марта 2024Силовые структуры

Российского журналиста объявили в розыск

МВД России объявило в розыск журналиста Кушнаря

Фото: Главное управление уголовного розыска

МВД России объявило в розыск журналиста Александра Кушнаря (признан в России иностранным агентом). Это следует из базы розыска ведомства.

Согласно информации на сайте ведомства, журналист разыскивается по уголовной статье. О какой именно статье идет речь, не уточняется.

Сейчас Кушнарь живет не в России и ведет YouTube-канал, где в том числе выступает против проводимой российской властью политики. Журналист попал в реестр физлиц-иноагентов 23 сентября 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Была бы цель поставлена — попали бы». Медведев опроверг удар по кортежу Зеленского в Одессе

      Стал известен перечень бесплатных медицинских услуг для россиян

      Российский врач раскритиковал нестандартный способ Бони похудеть

      Россиянин выстрелил в голову соседу и открыл огонь по полицейскому

      Компанию сына Евгения Пригожина решили ликвидировать

      Прокуратура заинтересовалась прокисшей едой в самолете российской авиакомпании

      Заработавший миллионы рублей на нелегальных экскурсиях россиянин получил штраф

      Россияне стали реже покупать одно популярное лекарство

      Врач назвал запрещенное действие при простуде

      Глава МИД Германии призвала передать Украине больше дальнобойного оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше