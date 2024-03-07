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18:17, 7 марта 2024Путешествия

Сотрудники аэропорта обокрали пассажиров на 11 миллионов рублей и попались

Daily Mail: в Испании сотрудники аэропорта украли вещей на 11,8 миллиона рублей

Фото: Pxhere

В аэропорту Мадрида, Испания, сотрудники обокрали чемоданы пассажиров на 120 тысяч евро (11,8 миллиона рублей) и попались полиции. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что всего было задержано около 40 человек, 22 из них уже находятся под следствием. Все они работали в разных отделах авиагавани. В ходе расследования было установлено, что сотрудники, пользуясь своим положением, вскрывали чемоданы путешественников и доставали оттуда ценные вещи и наличные.

Среди украденного оказалось большое количество дизайнерской одежды, электронные устройства, фотоаппараты, ювелирные изделия, деньги, а также скрипка и Библия. Вещи вернули владельцам.

Ранее стало известно, что в Колумбии девушка знакомилась с туристами в приложениях, накачивала их наркотиками ради ограбления и попалась сотрудникам Интерпола. Ее арестовали в аэропорту за несколько минут до того, как она села на рейс до Доминиканской Республики.

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      Зарина Дзагоева
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