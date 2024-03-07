США и Европу обвинили в провоцировании ядерной войны

Экс-разведчик Чехии Пелз обвинил США и Европу в провоцировании ядерной войны

Бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз обвинил США и Европу в провоцировании ядерной войны. Об этом он заявил в интервью в интервью Radio Universum.

По его словам, действия Соединенных Штатов и Европы, которые направлены против России, а также агрессивные заявления западных политиков приближают мир к ядерной войне.

«Некоторые уже несколько лет во всеуслышание объявляют, что их цель — ослабить Россию, уничтожить ее как государство, раздробить ее на несколько маленьких государств», — сказал он. По его словам, это и есть угроза существованию России как государства.

Пелз считает, что после подобных заявлений со стороны политиков из стран Запада, у Москвы есть все основания поднимать тему защиты государства любыми возможными средствами. Он отметил, что вооруженные силы России лучше западных.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ядерная война возможна только в случае, если что-то будет угрожать существованию России.

