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02:00, 7 марта 2024Из жизни

Обиженная принцем Гарри стриптизерша пообещала выложить его новые голые фото

Бывшая стриптизерша из США пообещала выложить голые снимки принца Гарри в сеть

Фото: Darryl Dyck / Globallookpress.com

Бывшая стриптизерша из США обиделась на младшего сына короля Великобритании Карла III, принца Гарри, и пообещала выложить в интернет его голые фото с вечеринки в Лас-Вегасе 2012 года. Об этом пишет The Sun.

Снимки вечеринки, на которых принц Гарри запечатлен полностью обнаженным, уже появлялись в СМИ. Однако 52-летняя Кэрри Роял, которая участвовала в мероприятии 12 лет назад в качестве стриптизерши, заявила, что выложит в сеть новые фото. Она планирует опубликовать их на своей странице OnlyFans.

Роял сказала, что обижена на сына Карла III, так как он не упомянул ее в своей книге воспоминаний «Запасной». «Я немного злюсь, что меня вымарали со страниц этой книги. Ну, то есть, ни фига себе! Он очень многое пропустил из той ночи. (…) Я удивлена, что он вообще чьи-то имена запомнил, потому что изрядно накачался. Но он мог бы упомянуть, что между нами было. Он это совершенно упустил из виду», — посетовала женщина.

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Она заявила, что в ее коллекции есть некие снимки, сделанные у бассейна перед началом вечеринки, и «очень желтушные» снимки самого принца Гарри, которые «шокируют людей».

Бывшая стриптизерша, которая сейчас владеет кинопродюсерской фирмой, рассказала, что в тот вечер в 2012 году ее и еще несколько девушек пригласил в свой номер некий мужчина. Им оказался принц Гарри, которому тогда было 27 лет. В номере уже находились голые стриптизерши. Роял утверждает, что целовалась с принцем и намерена рассказать об этом подробнее в отдельном видео.

На вопрос, что подумает супруга принца, Меган Маркл, об этих фото, женщина ответила: «Если она захочет увидеть славные деньки своего мужа, ей придется заплатить. Я вам сообщу, если она это сделает».

Ранее в полиции США подтвердили информацию об опасной погоне папарацци за младшим сыном Карла III принцем Гарри и его супругой Меган Маркл в Нью-Йорке. Сообщение, которое глава разведывательного отдела полиции Нью-Йорка Джон Харт направил в Лондон, датировано 6 декабря 2023 года.

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      Никита Савин
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