В полиции рассказали об опасной погоне американских папарацци за принцем Гарри

В США подтвердили информацию о погоне папарацци за принцем Гарри в 2023 году

В полиции США подтвердили информацию об опасной погоне папарацци за младшим сыном Карла III принцем Гарри и его супругой Меган Маркл в Нью-Йорке. Письмо американских правоохранителей британским коллегам с рассказом о случившемся попало в распоряжение The Daily Beast.

Сообщение, которое глава разведывательного отдела полиции Нью-Йорка Джон Харт направил в Лондон, датировано 6 декабря 2023 года. В нем сказано, что после тщательного анализа событий 16 мая того же года в Нью-Йорке, полиция пришла к выводу, что пару действительно преследовали папарацци, причем погоня могла привести к аварии.

«Эти лица вели автомобили, скутеры и велосипеды таким образом, что группе обеспечения безопасности, в главе которой был автомобиль нью-йоркской полиции, пришлось несколько раз уклоняться от них и менять маршрут, чтобы избежать столкновения с ними или вылета на дорожные ограждения», — написал Харт.

Далее он сообщает, что у полиции Нью-Йорка есть основания для ареста двух участников погони за кортежем принца Гарри и Меган Маркл. В сообщении уточняется, что никаких арестов еще не произведено, однако полиция приняла решение об усилении охраны принца Гарри во время его визитов в город.

17 мая 2023-го пара заявила, что чуть не попала в аварию из-за действий папарацци. Инцидент с погоней произошел предыдущим вечером после того, как принц с супругой и ее матерью, посетили гала в честь 50-летию фонда для женщин Ms. Foundation for Women.

Почти сразу появились подозрения, что младший сын Карла III с женой несколько сгустили краски. В полиции сказали, что не фиксировали никаких транспортных происшествий, а мэр Нью-Йорка Эрик Адамс усомнился, что в центре Манхэттена вообще возможна двухчасовая погоня с участием большого количества автомобилей.

Ранее проживающий в США принц Гарри проиграл апелляцию по делу о лишении его полицейской защиты в Великобритании за счет подданных. Младший сын короля Карла III подал иск против министерства внутренних дел после того, как Исполнительный комитет по защите королевской семьи и общественных деятелей в феврале 2020 года принял решение уменьшить расходы на его безопасность.

