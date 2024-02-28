Уехавшему в США принцу Гарри не удалось вернуть охрану за счет подданных

Принц Гарри проиграл суд о лишении его полицейской защиты за счет подданных

Проживающий в США принц Гарри проиграл апелляцию по делу о лишении его полицейской защиты за счет подданных. Об этом сообщает The Guardian.

Младший сын короля Карла III подал иск против министерства внутренних дел (Хоум-офиса) после того, как Исполнительный комитет по защите королевской семьи и общественных деятелей (Ravec) в феврале 2020 года принял решение уменьшить расходы на его безопасность. Решение объяснялось тем, что принц Гарри уехал из страны и отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи, а деньги на их охрану берутся из государственного бюджета.

Адвокаты принца Гарри в ходе судебного заседания в декабре 2023 года утверждали, что принятое решение было «незаконным и несправедливым». Они предупредили, что в случае, если бы на наследника престола удалось кому-то напасть, это нанесло бы сокрушительный удар по репутации королевской семьи.

Представители Хоум-офиса заявили, что иск следует отклонить, так как Ravec имеет право самостоятельно определять, сколько денег и когда тратить на защиту принца Гарри. По его словам, решения о целесообразности трат принимаются «в каждом конкретном случае».

Судья Высокого суда сэр Питер Лейн пришел к выводу, что подход Ravec не был ни иррациональным, ни процессуально несправедливым. Он отметил, что структура занимается «рисками, возникающими в Великобритании, поскольку они затрагивают властей предержащих, которые почти во всех случаях проживают в Великобритании», а учитывая, что принц Гарри с супругой и детьми живут в США, комитет не должен обеспечивать их безопасность.

Также судья добавил, что Ravec не имеет права принять предложение герцога возместить или активно профинансировать расходы на охрану, и оспорил его утверждение о том, что «частная охрана не может быть эффективной».

Лейн принял во внимание беспокойство адвокатов принца из-за назойливых папарацци, на которых принц неоднократно жаловался после переезда, но отметил, что «Ravec не должен заниматься потенциальными проблемами, возникающими в результате деятельности папарацци».

Сам принц Гарри не присутствовал на декабрьских слушаниях.

Ранее Высокий суд Лондона отказался рассматривать иск принца Гарри, герцога Сассекского, о прослушке его телефона сотрудниками медиахолдинга Руперта Мердока News Group Newspapers (NGN). Иск был отклонен в связи с истечением шестилетнего срока давности.

В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности старших членов британской королевской семьи. 10 января 2023 года вышли мемуары Гарри — 416-страничная книга, которую сын Карла III написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером. Перед выходом книги, получившей название Spare («Запасной»), Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.