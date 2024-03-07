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12:53, 7 марта 2024Мир

Суд Швеции обязал Россию выплатить деньги за неуплату аренды здания торгпредства

Dagens Nyheter: суд Швеции обязал Россию выплатить $1,55 млн за аренду здания
Здание верховного суда Швеции

Здание верховного суда Швеции. Фото: Tmarki / Wikimedia

Суд Швеции обязал Россию выплатить 1,55 миллиона долларов за аренду здания торгового представительства. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

Шведская сторона потребовала от России деньги «в качестве постоянного владельца недвижимости на стокгольмском острове Лидинге за неуплату за аренду». При этом здание было продано шведской Службой взыскания в ходе проведенного ею аукциона почти десять лет назад. Российская сторона не признает данное решение и уже несколько раз судилась с Швецией по данному вопросу.

Аукцион по принудительной продаже здания торгового представительства России состоялся 12 сентября 2014 года на основании решения верховного суда Швеции, принятого в 2011 году после рассмотрения иска немецкого бизнесмена Франца Зедельмайера к Москве. Здание было продано за 12 миллионов крон (1,3 миллиона евро).

Предприниматель Франц Зедельмайер в течение нескольких лет предпринимал попытки взыскать с России ущерб, понесенный им при попытке организовать бизнес в Санкт-Петербурге в начале 1990-х годов. По оценкам бизнесмена, он потерпел убытки на сумму около 5 миллионов евро. В 1998 году требование Зедельмайера к компенсировать его финансовые потери поддержал арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты.

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      Максим Габриелян
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