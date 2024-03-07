Трамп назвал окружение Байдена фашистами и коммунистами

Трамп призвал уволить Байдена, потому что его окружают фашисты и коммунисты

Бывший президент США Дональд Трамп призвал уволить действующего американского лидера Джо Байдена, потому что его окружают фашисты и коммунисты. Об этом политик написал в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.

Он заявил, что американское общество теряет много денег, поскольку люди у власти не знают, чем они занимаются.

«Все это спровоцировал продажный Джо и люди, которые его окружают — радикальные левые марксисты, фашисты, коммунисты и социалисты», — подчеркнул Трамп, добавив, что Соединенными Штатами управляют люди, подобных которым страна никогда не видела.

Ранее экс-президент заявил о неполноценности Байдена. Он назвал главу государства худшим президентом в истории США.

