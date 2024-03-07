Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:55, 7 марта 2024Мир

Трамп назвал окружение Байдена фашистами и коммунистами

Трамп призвал уволить Байдена, потому что его окружают фашисты и коммунисты
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп призвал уволить действующего американского лидера Джо Байдена, потому что его окружают фашисты и коммунисты. Об этом политик написал в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.

Он заявил, что американское общество теряет много денег, поскольку люди у власти не знают, чем они занимаются.

«Все это спровоцировал продажный Джо и люди, которые его окружают — радикальные левые марксисты, фашисты, коммунисты и социалисты», — подчеркнул Трамп, добавив, что Соединенными Штатами управляют люди, подобных которым страна никогда не видела.

Ранее экс-президент заявил о неполноценности Байдена. Он назвал главу государства худшим президентом в истории США.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Швеция стала членом НАТО. Как на это ответит Россия?

      В возвращении Крыма России нашли необычную деталь

      В России ввели госрегулирование цен на неуправляемые бомбы и боеприпасы

      В Госдуме объяснили назначение Залужного послом

      Песков прокомментировал назначение Залужного послом

      Стал известен перечень бесплатных медицинских услуг для россиян

      В Госдуме рассказали о ставке Британии на Залужного

      Трамп назвал окружение Байдена фашистами и коммунистами

      СКА оказался в шаге от выхода в следующий раунд Кубка Гагарина

      Зеленский раскрыл подробности о назначении Залужного послом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше