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20:31, 7 марта 2024Путешествия

Туристы часто трогали грудь статуи Джульетты в Италии и оставили на ней дырку

L'Arena: туристы оставили дырку на груди статуи Джульетты в Вероне

Фото: Heinz Gebhardt / Globallookpress.com

Туристы в итальянской Вероне слишком часто трогали грудь статуи Джульетты и оставили на ней небольшую дырку. Об этом сообщает местное издание L'Arena.

Уточняется, что ежедневно сотни туристов посещают это место, чтобы потереть грудь статуи ради удачи в любви. На опубликованном газетой снимке видно, что с правой стороны статуи появилось отверстие.

Монумент уже заменяли в 2014 году по той же причине. Стоимость работ тогда составила 15 тысяч евро (1,4 миллиона рублей).

Ранее турист залез на самую большую в мире статую Будды в китайском городе Лэшань, помочился на нее и попался полиции. Стражи правопорядка отправили нарушителя на психиатрическую экспертизу в ближайшую больницу.

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      Зарина Дзагоева
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