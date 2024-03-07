Туристы часто трогали грудь статуи Джульетты в Италии и оставили на ней дырку

L'Arena: туристы оставили дырку на груди статуи Джульетты в Вероне

Туристы в итальянской Вероне слишком часто трогали грудь статуи Джульетты и оставили на ней небольшую дырку. Об этом сообщает местное издание L'Arena.

Уточняется, что ежедневно сотни туристов посещают это место, чтобы потереть грудь статуи ради удачи в любви. На опубликованном газетой снимке видно, что с правой стороны статуи появилось отверстие.

Монумент уже заменяли в 2014 году по той же причине. Стоимость работ тогда составила 15 тысяч евро (1,4 миллиона рублей).

Ранее турист залез на самую большую в мире статую Будды в китайском городе Лэшань, помочился на нее и попался полиции. Стражи правопорядка отправили нарушителя на психиатрическую экспертизу в ближайшую больницу.