У россиянина завелись бактерии в сердце после попытки увеличить мышцы

Житель Твери захотел увеличить мышечную массу и занес инфекцию в сердце

Житель Твери попал в Городскую клиническую больницу (ГКБ) №6 в тяжелом состоянии с инфекцией сердца после того, как попытался увеличить мышечную массу. Об этом стало известно из публикации на странице ГКБ во «ВКонтакте».

По имеющейся информации, 30-летний мужчина попал в больницу в начале января, где выяснилось, что клапан его сердца был поражен опасными бактериями. В попытках увеличить мышечную массу с помощью анаболиков россиянин получил инфекционный эндокардит (микробная инфекция на внутренней оболочке сердца). Врачи считают, что всему виной нестерильная вода, с помощью которой он вводил стероиды внутривенно.

В посте уточняется, что медики больше месяца проводили антибактериальную терапию, но избавиться от инфекции смогли лишь после хирургического вмешательства. В результате в конце февраля пациенту полностью заменили клапан сердца.

Ранее в теле пациентки из Чебоксар обнаружили опухоль с зубами и волосами, выросшую в брюшной полости. В результате обследование выявило, что опухоль была диаметром свыше 40 сантиметров.