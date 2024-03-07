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17:31, 7 марта 2024Забота о себе

Утверждение о вреде углеводов при соблюдении диеты оказалось мифом

Терапевт Ладыгина: при похудении нужно есть источники углеводов и клетчатки

Фото: Unsplash

Некоторые продукты, содержащие углеводы, особенно полезны при соблюдении диеты, рассказала врач-терапевт, специалист направления фитнес-тестирования XFIT Екатерина Ладыгина. Миф о запрещенных при похудении макронутриентах она развеяла для «Ленты.ру».

Ладыгина подчеркнула, что утверждение о вреде углеводов не более чем популярное заблуждение. По ее словам, все макронутриенты жизненно необходимы для организма, вне зависимости от целей, будь то снижение жировой массы, набор мышечной или поддержание веса. «Большая часть суточного потребления макроэлементов, особенно углеводов, используется непосредственно для обеспечения топливом и субстратами для поддержки основных клеточных функций: строительство новой ткани, физическую активность, температуру тела», — объяснила она, призвав соблюдать баланс белков, жиров и углеводов в рационе.

Ладыгина указала, что при похудении важны продукты — источники медленноусваиваемых, не крахмалистых углеводов, богатые клетчаткой. Она уточнила, что самые полезные из них: зеленые овощи — огурцы, горошек, брокколи, все виды капусты, листовой зелени — салат, руккола, мангольд, спаржа, артишок, цикорий, лук. Также к ним относятся фрукты, содержащие пектин: яблоки, смородина, крыжовник, клюква, айва и другие. «Эти углеводы можно и нужно употреблять в каждый прием пищи. Вне зависимости от времени суток. Ими можно спокойно занять половину тарелки. Они дадут сытость, клетчатку, активацию перистальтики кишечника, ферменты ЖКТ, усвоение питательных веществ», — объяснила терапевт.

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Вторая группа полезных углеводов, продолжила она, — это крахмалистые овощи и фрукты (кукуруза, картофель, каштаны, свекла и другие). Их употребление, предупредила Ладыгина, нужно ограничить до нескольких раз неделю, при этом размер порции не должен превышать 200 граммов. 

С учетом того, что это будет не единственный макроэлемент в тарелке, обязательно нужны еще белок и жиры. Эти углеводы едим на завтрак и обед. Такой объем и баланс помогут не только снизить вес, но и сохранить здоровье

Екатерина Ладыгинаврач-терапевт

Вреднее всех для фигуры, рассказала терапевт, быстроусваиваемые углеводы — сладости. Эта группа включает в себя все кондитерские, хлебобулочные изделия, все продукты, содержащие рафинированный сахар, фруктозу, промышленный крахмал (фастфуд). От продуктов с содержанием таких углеводов лучше отказаться или свести их потребление до минимума, заявила Ладыгина, поскольку они не только приводят к набору веса, но и вредят здоровью. «Предпочтение лучше отдавать более натуральным видам: сухофруктам, меду — в небольших количествах. Их нужно употреблять как можно реже, в качестве десерта после основного приема пищи, в первой половине дня, чтобы не провоцировать инсулиновые качели и избавиться от тяги к сладкому», — заключила она.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на 5 километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.

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      Алиса Дмитриева
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