В Европе Байдена призвали посвятить Украине ежегодное послание Конгрессу

Politico: в Европе хотят, чтобы Байден посвятил свое ежегодное послание Украине

Европейские чиновники призвали президента США Джо Байдена использовать свое ежегодное послание «О положении страны», чтобы подтолкнуть американский Конгресс к принятию пакета военной помощи Киеву на сумму 60 миллиардов долларов. О желании Европы посвятить речь президента украинской проблеме сообщает Politico.

«Это деликатная и трудная ситуация. Мы хотели бы увидеть все, что можно сделать, чтобы убедить законодателей выйти за рамки», — поделился один из чиновников правительства Великобритании на условиях анонимности.

Несмотря на то, что все признают, что речь президента будет сосредоточена на внутренней политике США, в Европе будут «внимательно следить за тем, как Байден будет доказывать важность американского лидерства в мире».

По словам другого дипломата Европейского союза, Украина является «самым важным, на что следует обратить внимание» в послании американского лидера. Европейские чиновники отмечают, что в ЕС не сомневаются в решимости администрации Байдена в данном вопросе, но обеспокоены тем, что отказ от поддержки Украины становится мейнстримом, хотя еще полгода назад это считалось бы «маргинальными изоляционистскими консервативными взглядами».

Ранее стало известно, что Байден планирует запросить у Конгрессе увеличение расходов Пентагона. Отмечается, что в новом финансовом году он хочет добиться увеличения на 1 процент, до 850 миллиардов долларов.