Yle: муниципалитет Виролахти в Финляндии исчезает из-за закрытия границы с РФ

В Финляндии встревожены из-за возможного исчезновения муниципалитета Виролахти, который опустел в результате закрытия границы с Россией, сообщает издание Yle.

«В конце февраля на главной трассе муниципалитета Виролахти тихо. За час проезжает только несколько машин. В витрине местного часового магазина висит объявление о распродаже оставшегося товара», — сказано в статье.

Авторы отмечают, что экономика муниципалитета сильно пострадала из-за закрытия границы с РФ. В настоящее время местные власти обсуждают возможность слияния с городом Хамина. Уточняется, что это не поможет решить все имеющиеся проблемы, однако может дать возможности для развития региона. Соответствующее решение планируют принять в начале мая.

Ранее журналист Кости Хейсканен рассказал, что все больше жителей Финляндии хотят переехать в Россию из-за русофобии и фашизма в западных странах.