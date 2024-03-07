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21:41, 7 марта 2024Мир

В Финляндии назвали тревожный результат закрытия границы с Россией

Yle: муниципалитет Виролахти в Финляндии исчезает из-за закрытия границы с РФ

Фото: Игорь Петров / РИА Новости

В Финляндии встревожены из-за возможного исчезновения муниципалитета Виролахти, который опустел в результате закрытия границы с Россией, сообщает издание Yle.

«В конце февраля на главной трассе муниципалитета Виролахти тихо. За час проезжает только несколько машин. В витрине местного часового магазина висит объявление о распродаже оставшегося товара», — сказано в статье.

Авторы отмечают, что экономика муниципалитета сильно пострадала из-за закрытия границы с РФ. В настоящее время местные власти обсуждают возможность слияния с городом Хамина. Уточняется, что это не поможет решить все имеющиеся проблемы, однако может дать возможности для развития региона. Соответствующее решение планируют принять в начале мая.

Ранее журналист Кости Хейсканен рассказал, что все больше жителей Финляндии хотят переехать в Россию из-за русофобии и фашизма в западных странах.

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      Марина Совина
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