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16:52, 7 марта 2024Бывший СССР

В Госдуме ответили на сообщения о планах Астаны продать ВСУ российскую технику

Депутат Журова сочла провокацией новость о планах Астаны продать ВСУ технику РФ

Фото: Stringer / Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова оценила сообщения СМИ о планах Казахстана продать Вооруженным силам Украины (ВСУ) военную технику российского производства. В беседе с «Лентой.ру» депутат сочла провокацией новости о соответствующем намерении Астаны.

«Это определенная провокация. Они (Киевприм. «Ленты.ру») могут закупить у кого угодно: зачем обязательно покупать у Казахстана? Если они закупят у Казахстана и распространят это, то это будет сделано специально для того, чтобы опубликовать эту информацию и показать, как Казахстан "дружит" с Россией», — сказала парламентарий.

Это провокация для Казахстана. Думаю, Казахстан сейчас это все опровергнет. Они могут все эти вещи бесплатно получить от Европы и Америки, (...) а тут они вдруг у Казахстана что-то закупают

Светлана Журовапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что украинская государственная компания (ГК) «Укрспецэкспорт» обсуждает с Казахстаном закупки продукции российского военно-промышленного комплекса (ВПК) для Вооруженных сил Украины. Источник допустил, что власти Казахстана скрытно хотят сохранить равноудаленную позицию по украинской ситуации в диалоге с Западом и Москвой.

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