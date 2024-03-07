В Госдуме ответили на сообщения о планах Астаны продать ВСУ российскую технику

Депутат Журова сочла провокацией новость о планах Астаны продать ВСУ технику РФ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова оценила сообщения СМИ о планах Казахстана продать Вооруженным силам Украины (ВСУ) военную технику российского производства. В беседе с «Лентой.ру» депутат сочла провокацией новости о соответствующем намерении Астаны.

«Это определенная провокация. Они (Киев — прим. «Ленты.ру») могут закупить у кого угодно: зачем обязательно покупать у Казахстана? Если они закупят у Казахстана и распространят это, то это будет сделано специально для того, чтобы опубликовать эту информацию и показать, как Казахстан "дружит" с Россией», — сказала парламентарий.

Это провокация для Казахстана. Думаю, Казахстан сейчас это все опровергнет. Они могут все эти вещи бесплатно получить от Европы и Америки, (...) а тут они вдруг у Казахстана что-то закупают Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что украинская государственная компания (ГК) «Укрспецэкспорт» обсуждает с Казахстаном закупки продукции российского военно-промышленного комплекса (ВПК) для Вооруженных сил Украины. Источник допустил, что власти Казахстана скрытно хотят сохранить равноудаленную позицию по украинской ситуации в диалоге с Западом и Москвой.